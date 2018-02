Kompositören Jóhann Jóhannsson är död

Musikproducenten och kompositören Jóhann Jóhannsson från Island har avlidit. Han blev 48 år.

Enligt The Guardian har islänningens manager bekräftat dödsfallet, som skedde i Berlin under lördagen.

"Det är med stor sorg vi kan bekräfta att våra kära vän Jóhann har gått bort. Vi har förlorat en av de mest talangfulla och briljanta personer som vi hade privilegium att känna och arbeta med. Må hans musik fortsätta att inspirera oss.", skriver medarbetare till Jóhann Jóhannsson på Facebook.

Islänningen blev Oscarsnominerad i kategorin "Bästa filmmusik" för filmerna "Sicario" och "The theory of everything", samt kammade hem en Golden globe för filmmusiken till den sistnämnda 2015.