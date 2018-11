Kontroversiell nigeriansk låt prisas

Under lördagskvällen samlades musiker från hela Afrika i Ghanas huvudstad Accra för att uppmärksamma årets stora musikhändelser på prisgalan Afirma. Bland annat utsågs den nigerianske artisten Davido till årets artist och etiopiska Betty G vann pris för årets album.

Årets rappare blev artisten Falz från Nigeria med sin låt "This is Nigeria", som är inspirerad av Childish Gambinos omdebatterade hit "This is America". Låten kommenterar politiska och sociala missförhållanden i landet och har över 15 miljoner spelningar Youtube.

"This is Nigeria" har mött kritik under året. Bland annat har en organisation för muslimska rättigheter i landet hotat att stämma Falz för musikvideon till låten som de anser är "okänslig och högst provokativ". Detta efter att rapparen berättat att några av de kvinnor som dansar i videon representerade de flickor som kidnappades av Boko Haram i staden Chibok 2014.

Afrima är Afrikas största musikevenemang och arrangeras med syftet att lyfta afrikanska musiker och skapa intresse för deras musik internationellt.