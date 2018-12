Legendariska jazzsångerskan Nancy Wilson död

Den amerikanska jazzsångerskan Nancy Wilson är död. Hon somnade in fridfullt i sitt hem i Kalifornien i torsdags efter en längre tids sjukdom, rapporterar CNN.

Wilson föddes i Ohio och fick sin debut 1961 med singeln "Guess who I saw today". Från början sjöng hon r'n'b, men utmärkte sig senare med sina jazzballader. Hennes karriär sträckte sig över fem decennier.

Hon fick sin största hit 1964 med "(You don't know) how glad I am", som hon fick en Grammy för. 2005 och 2007 fick hon ytterligare två Grammystatyetter.

En av dem som nu sörjer Wilson är sångaren John Legend.

"Hon var en magisk artist. Jag är så tacksam över att jag fick möjlighet att tillbringa tid med henne och få höra hennes röst personligen", skriver han på Twitter.

Nancy Wilson blev 81.