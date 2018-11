LFO-sångaren död - blev 41 år

Devin Lima, känd från amerikanska pojkbandet LFO, har avlidit efter ett års kamp mot cancer, skriver TMZ.

Dödsbeskedet kommer åtta år efter att bandmedlemmen Rich Cronin gick bort i leukemi. Vid den tidpunkten valde de återstående medlemmarna, Brad Fischetti och Devin Lima, att lägga ner LFO. Duon återförenades dock i fjol med planer på att ge sig ut på turné under våren 2018. Men planerna fick ett abrupt slut när läkare upptäckte en elakartad tumör på Limas binjure.

LFO, förkortning för Lyte Funkie Ones, är mest kända för hitlåten â??Summer girls" från 1999, som nådde en tredjeplacering på amerikanska Billboard Hot 100. Året innan släppte gruppen låten "If I can't have you" tillsammans med den svenska artisten Kayo.

Devin Lima blev 41 år gammal.