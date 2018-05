Liamoo: "Det är kärlek och heartbreaks"

Men nu är det alltså dags: tre helt nya låtar, skrivna och producerade av "Idol"-stjärnan själv. Och det utlovas inte bara nya beats utan även en artist som rappar mindre och sjunger mer.

– Jag har märkt att många har svårt för rap och att man inte får lika mycket kärlek. Folk bryr sig inte om du är bra eller dålig - så länge det är rap så bojkottar de det, säger Liamoo, som egentligen heter Liam Cacatian Thomassen.

TT: Är det därför du har skippat rappen i några av de nya låtarna?

– Ja men lite därför. Det kommer alltid att vara min hemmaplan, men man måste anpassa sig.

Kändisskap och relationer

Den enda låten på ep:n som har ett stycke rap är singeln "Selfish" - en låt som skrevs efter att Liamoo tappade kontakten med en tjej när han åkte till Los Angeles.

– "All these spotlights fick mig att glömma vad jag hade", sjunger jag i låten. Jag har flugit iväg och drunknat lite i allt det här. Det är så mycket som händer att man blir blind för det man redan har och väljer att bara fokusera på det nya. Speciellt när det kommer till kärlek, säger han.

Och just kärleken har fått hamna i skymundan i artistens aningen hektiska liv.

– Det är klart att jag dejtar en del men det är svårt, jag har inte haft något seriöst på över fyra år, säger han.

Men att skriva och sjunga om fenomenet går desto bättre. I videon till nya låten "Nothing here" ser man en plågad Liam sitta vid köksbordet och sjunga "Let me make it clear, there is nothing here" - samtidigt som han blundar och fantiserar om hur tjejen, som det troligtvis är slut med, kommer tillbaka.

– Den handlar om kärlek som börjar dö ut. Så är det alltid i mina låtar: kärlek och "heartbreaks", säger Liamoo som menar att det är en del av hans djupa sida.

Första delen

För enligt 20-åringens egen teori finns det bara två typer av människor - de som njuter av livet och är glada hela tiden och "deep thinkers" som är kreativa men lätt blir deprimerade.

– Jag är en sådan "deep thinker" och gillar det mörka samhället. Jag har spelat in många mörka låtar och jag har fler hemma som inte släppts, säger Liamoo.

I samma andetag byter han ämne:

– Jag gör musik som är 18 plus också. Låtar som handlar om sex. Men de kommer aldrig släppas, tillägger han och rodnar.

– Om jag har flirtat med någon så flyter den typen av låtar på.

Det märks att Liamoo har mycket i tankarna: gig, anpassning, livet, kärlek och icke-kärlek.

– I "Journey part one", bjuder jag in till en del av det, men inte allt.

– Det kanske kommer i "part two", vi får se, säger han.

Ep:n "Journey part 1" släpps den 25 maj.