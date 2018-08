Lisa Ekdahl släpper ny musik

Lisa Ekdahl har gett ut en ny singel. Den heter "I know you love me" och är skriven av Ekdahl själv tillsammans med sonen Milton Öhrström, som är med på piano och marimba.

"Texten innehåller det ständigt viktiga budskapet - var alltid kärleksfull, ta aldrig skit", säger hon i ett pressmeddelande.

Låten är ett första smakprov från Ekdahls kommande album "More of the good", som kommer 16 november. Albumet beskrivs av skivbolaget som "tio nya låtar som tar sin tid och gör plats för olika känslor, från genuin glädje till en blandning av sensualitet och mystik, och även en melankoli".

Hennes senaste album "När alla vägar leder hem" släpptes förra året.