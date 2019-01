Listetta satte nytt bottenrekord

Med bara 823 sålda skivor toppar rapparen A Boogie Wit Da Hoodie Billboards albumlista med sin "Hoodie SZN". Det är nytt bottenrekord för en etta på albumlistan.

"Hoodie SZN" må ha sålt dåligt som helhet, men enskilda spår noterades för sammanlagt 58 000 digitala försäljningar och en eller flera av låtarna på skivan har strömmats 83 miljoner gånger. "Hoodie SZN" har inte släppts i något fysiskt format.

Den 23-årige rapparen från Bronx slår därmed rekordet på 3 481 sålda digitala album och 84 miljoner strömningar rapparen 21 Savage satte så sent som förra veckan med sin skiva "I Am > I Was".

Med så få sålda albumnedladdningar tar sig "Hoodie SZN" inte ens in på Billboards lista över de 200 skivor som sålts i sin helhet. Där toppar soundtracket till "A star is born".

Billboard började räkna strömmade album 2014. Innan dess var den sämst säljande listettan Amos Lees "Mission Bell", som sålde 40 000 när den var etta år 2001.