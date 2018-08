Little Jinder bjöd på gammalt och nytt

Med ett â??Hej då" på ryggen blickar Little Jinder framåt. Inför ett regnponchotätt Way Out West gör artisten sin första spelning på ett år, och passar även på att fira tio år som artist.

Little Jinder inleder konserten på festivalens största scen med â??Kvicksand", och tidigt in i konserten kommer även â??Vita bergens klockor" som hon släppte 2014.

– Jag hatar att spela gamla låtar, men jag tänker att ni kanske vill höra dem så jag gör det här för er skull, ropar hon.

Låtar om destruktiv kärlek och fylla löser av varandra, publiken får höra både â??Ful och tråkig tjej" och â??Super 8".

Till hösten kommer Little Jinders album â??Hej då", och under året har hon släppt flera nya singlar, som Lykke Li-samarbetet â??Hålla handen". Och även om Lykke Li också gästar festivalen under lördagskvällen får Jinder ingen sånghjälp av världsstjärnan. Däremot kliver Lorentz in på â??Heartbreaker" och gör att låten låter ännu mer som studioversionen.

Lagom till festivalen har Little Jinder gett ut singen â??Pinocchio" som hon nu premiärspelar inför publik. Avslutar gör hon med â??Hångellåten".