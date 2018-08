Little Jinder: "Hela livet är en enda kris"

Lagom till årets första spelning - och det på Way Out Wests största scen - passade Little Jinder på att släppa en ny singel.

"Pinocchio" är ett av spåren från höstens kommande album "Hej då", där Josefine Jinder som hon egentligen heter, gör slut med sitt tidigare artistkoncept.

Men riktigt vad som väntar på andra sidan vet hon inte ännu, bara att hon vill börja om från noll.

– Jag har hållit på med det här i tio år och känner att jag har kommit dit jag velat komma, jag skulle vilja känna en utmaning igen som triggar mig.

Hemligt samarbete

På frågan om hon genomgår en identitetskris svarar hon att hon har svårt att hitta en balans genom olika perioder i livet. Ena stunden kan hon jobba på stenhårt i studion, för att därefter helt hänge sig åt fest, för att någon vecka senare vara helt "straight edge".

– Det är väl en kris, hela livet är en enda kris. En enda lång utdragen kris. Man försöker anpassa sig och det är jag ganska dålig på, säger hon.

Tidigare under året har Little Jinder släppt låtarna "Hålla handen" tillsammans med Lykke Li, och "Heartbreaker" med Lorentz. På det kommande albumet samarbetar hon med ytterligare en artist. Vem vill hon inte avslöja, men säger att det kommer bli" jävligt fett".

"Ingen är värdig"

TT: Har du något drömsamarbete?

– Nej, jag har typ uppfyllt mina drömmar, det är därför jag vill lägga ner. Jag tycker inte att det finns några andra svenska artister som är värdiga att vara med på skivan som inte redan är med, säger Little Jinder.

TT: Hur kommer det kommande albumet att låta?

– Jag försöker verkligen komma tillbaka till mina rötter i dansmusikscenen så det är en mycket tyngre skiva, större beats och tyngre bas, hårdare sound över lag.