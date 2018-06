Loreen: "Det måste vara knäpptyst"

Loreen har turnerat världen runt sedan segern i Eurovision Song Contest 2012. Nu ska hon ge sig ut på vägarna i Sverige och hon ser fram emot att spela på utomhusscener igen.

– Publiken är mycket gladare och öppnare under sommaren än om man är ute på en klubbturné. Då är det en annan stämning som sätts av ljuset, det är lite mörkare. Men på sommaren är det en annan energi.

TT: Vilket är ditt bästa turnéminne?

– Oj, jag har varit med om många galna grejer. Men jag minns när jag spelade i Barcelona på en vattenpark, det var en stor gayfestival och det var så otroligt mycket folk. De hade byggt en scen i en stor bassäng och när jag ställde mig där och skulle köra så var hela bassängen, plus parken runt om, proppad. När jag körde "Euphoria" så började alla plaska, tänk dig tusentals vackra bögar som plaskar i vattnet hysteriskt. Det var helt sjukt.

TT: Har du något riktigt dåligt turnéminne?

– Ja, eller snarare läskigt. Det var när jag spelade i Vitryssland och på något sätt hade man dolt det faktum att det var en spelning i Lukasjenkos ära. Vitryssland är ju så korrupt och Lukasjenko är ju en tyrann, mer eller mindre. När vi kom dit så förstod vi att det här är inte rätt och jag blev så förbannad, när jag förstod att jag spelade på en plattform som går rakt emot alla mina principer. Så jag gjorde en minikupp och styrde upp tillsammans med den svenska ambassaden så att jag fick träffa en massa aktivister där. Vi smugglades in på ambassaden och jag kommer ihåg att jag var rädd när jag satt där med de människorna, det var extremt obehagligt.

TT: Finns det någon låt du alltid spelar?

– Hahaha, det är inte "Euphoria" i alla fall, den saken är klar... Nej, men det är "Euphoria" så klart och även "My heart is refusing me", de två har en väldigt speciell plats både hos mig och hos publiken.

TT: När du åker i väg ut på vägarna, finns det något som du alltid packar med?

– Jo, jag packar alltid med mig rökelse. Och så har jag med mig en garderob, man kan säga att jag tar med mig min walk in-closet, för jag vet aldrig riktigt vilket mode jag är i när jag ska uppträda.

TT: Vad är det sista du gör innan du kliver på scenen?

– Jag måste vara i "complete silence", jag måste vara helt ensam de sista tio minuterna. Då lämnar alla rummet och så får jag sitta och gå in "the mode". Om det är stökigt runtomkring mig blir min energi förvirrad, jag blir obalanserad. Helst vill jag ha en timme för att sätta fokus, men ibland har man inte tid så då får man ta tio minuter helt ensam och det måste vara knäpptyst.