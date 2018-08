Louis CK tillbaka på scen efter metoo

Under metoo-rörelsen förra hösten riktade fem kvinnor anklagelser om sexuella trakasserier mot den amerikanske komikern Louis CK.

I samband med att anklagelserna uppdagats, och komikern erkänt att de stämmer, valde flera produktioner att ge Louis CK sparken, och han försvann ur rampljuset.

Nu, tio månader senare, återvänder Louis CK till scenen - utan att kommentera skandalen, skriver Pitchfork.

I söndags kväll gjorde komikern ett överraskningsframträdande i klassisk Louis CK-anda på en komediklubb i New York och möttes av applåder. Till New York Times berättade klubbens ägare, Noam Dworman, att han fått ett klagomål under kvällen - av en i publiken som "önskat att han hade vetat i förväg så att han kunde bestämma om han ville vara där eller ej".