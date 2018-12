Ludwig Göransson och Ghost Grammynominerade

När Grammynomineringarna presenterades under fredagseftermiddagen stod det klart att Göransson kan vinna fyra priser. Han är nominerad i kategorin årets skiva för Childish Gambinos "This is America" - som också är nominerad i kategorin årets låt.

Childish Gambino, eller Donald Glover som han egentligen heter, och Ludwig Göransson har samarbetat i tio år.

– Vi har jobbat på länge och det är kul att uppnå det här tillsammans, har Ludwig Göransson tidigare sagt till TT.

"Black Panther"-musiken

Göransson kan också komma att prisas för ytterligare en Childish Gambino-låt, "Feels like summer", som är nominerad i kategorin bästa r'n'b-låt. Dessutom kan han kamma hem priset för bästa filmmusik för sitt arbete med musiken till superhjältefilmen "Black Panther".

– Jag blir bara glad och stolt över att projektet får sådan här typ av uppskattning. Den här filmen har haft en sådant otroligt inflytande inte bara i USA utan även i Europa och Asien, sade Göransson till TT om filmmusiken häromdagen när det stod klart att han Golden Globe-nominerats.

Ludwig Göransson har tidigare nominerats till flera Grammys, men har då fått lämna galan lottlös.

Ghost kan vinna igen

Även det svenska hårdrocksbandet Ghost nomineras i två kategorier - deras "Prequelle" har chans att utses till årets rockalbum. Dessutom är låten "Rats" nominerad i kategorin årets rocklåt.

Bandet har tidigare prisats på Grammygalan, 2016 utsågs deras "Cirice" till årets metallåt.

Grammygalan arrangeras i Los Angeles den 10 februari. Kendrick Lamar har flest vinstchanser, åtta stycken, tätt följd av Drake, som har sju nomineringar.