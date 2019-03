Skådespelaren Luke Perry är död, uppger TMZ. Perry är främst känd från tv-serien "Beverly Hills" och han fördes till sjukhus i onsdags efter att ha drabbats av en stroke.

Luke Perry föddes i Ohio men flyttade till Los Angeles efter gymnasiet, för att försöka göra karriär som skådespelare.

Han slog igenom redan som 16-åring i såpoperor som â??Loving" och "Another World". 1990 kom det stora genombrottet i den mycket framgångsrika tv-serien "Beverly Hills, 90210", där Luke Perry spelade Dylan McKay.

Luke Perry senaste tv-roll var i serien â??Riverdale", som sänts sedan 2016. Han medverkar också i kommande Tarantinofilmen "Once upon a time in Hollywood".

Luke Perry blev 52 år.