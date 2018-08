Lykke Li lockar storpublik på Way Out West

Hon är bosatt på andra sidan Atlanten, har spelat på stora scener ute i världen - och är nu på plats på Way Out West hemma i Sverige.

Lykke Li är en av lördagens större artister på festivalen och det bevisar hon genom att dra till sig storpublik när hon uppträder på Flamingoscenen inför ett Göteborg där himlen öppnar sig en bit in i konserten.

Hon inleder med "No rest for the wicked", med en scen klädd i samma estetik som på hennes senaste skivomslag - med stora ögon som stirrar ut mot publiken.

Lykke Li går självsäkert runt på scenen och efter ett tag ropar hon:

– Ska vi få alla att dansa?

För att sedan slita av sig sin enorma lackjacka, och dra i gång "Two nights".

"I follow rivers" regnar ut över Slottsskogen och Lykke Li bankar på cymbalen. När konserten verkar vara till ända återvänder hon tillsammans med bandet och ser till att riktigt etsa sig kvar hos publiken med hjälp av "Tonight" från det tio år gamla debutalbumet "Youth novels".

"Don't you let me go, let me go tonight, don't you let me go, let me go tonight".