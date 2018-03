Madeleine Hilleard vinner årets "Talang"

Hennes känslosamma version av "Time to say goodbye" gick rakt in i såväl juryns som tittarnas hjärta och när rösterna var räknade stod det klart att det var just Madeleine Hilleard som blev årets vinnare av TV4:s "Talang".

– Gåshud! Över hela kroppen, sade jurymedlemmen Bianca Ingrosso efter framträdandet.

Den femtonåriga vinnaren från Vendelsö har lärt sig sjunga opera genom att titta på klipp på Youtube. Och i och med vinsten är hon nu en halv miljon kronor rikare - men hon planerar inte att behålla alla pengar själv.

– Jag tänker skänka en stor summa till cancerfonden. Resten går till min karriär, sade den omtumlade vinnaren i sändningen.

De deltagare som var sist kvar och kämpade om segern var förutom vinnaren den femårige rapparen Osman och minnesmästaren Jonas von Essen.

– Det är tre totalt olika talanger, sade jurymedlemmen David Batra innan vinnaren avslöjades.

Han var dock överens med sina kollegor, Bianca Ingrosso, LaGaylia Frasier och Alexander Bard om att alla tre är riktiga stjärnor.