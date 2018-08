Maia Hirasawa släpper låt om att ligga

Maia Hirasawa har gett ut en ny låt. Den heter "Jag vill göra det nu" och den handlar, som namnet antyder, om sexlängtan.

"Jag hade skrivkramp. Någon sa; 'Skriv en låt om att du vill ligga'. Mission completed", säger hon i ett pressmeddelande.

Den nya musiken är ett smakprov från den ep som hon planerar att släppa i höst och ett album som väntas i början av nästa år.

Maia Hirasawa slog igenom 2007 med singeln "And I found this boy", och samma år kom debutalbumet "Though, I'm just me". Senaste skivan "Vacker och ful" kom 2016 och var hennes första album på svenska.