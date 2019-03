Mares löste krisen med Stenström och punk

Mares är kompisgänget från Uppsala som Spotify utredde för fusk efter att deras debutsingel gick för bra. Sedan vände gruppen upp och ner på Gröna Lunds lilla scen och satte nytt publikrekord - 5000 personer kom till spelningen och flera fans tvingades vända vid grinden.

Nu släpper de sitt första album "Sunnanvind", en medvetet spretig skiva, enligt dem själva.

– Vi hade så himla mycket musikaliska referenser. Det var efter sommaren, vi hade varit ute och gigat och äntligen satt upp vår egen studio. Vi har fem olika musikstilar och fick utlopp för att testa så mycket som möjligt, säger Olof Wärend Rylander.

Bakom varje färdig låt döljer sig tre till fyra demoinspelningar i andra versioner och genrer, stilarna valdes utifrån vad som kändes bäst för dagen. Färdigställandet av den egna studion gjorde även att textförfattaren Michael Dahnbergs skrivkramp, som varit en följeslagare sedan ep:n "Rock 'n' roll will never die", släppte.

– Det var nästan poetiskt, på dagen vi hade byggt klart studion sade killarna att jag skulle skriva någonting, så jag satte mig ner och skrev "Penseldrag", berättar Michael Dahnberg om låten som blev deras andra singel från plattan.

Utlopp för känslor

Men inget album utan bandbråk. Under tiden som skivan spelades in gled medlemmarna in i en kris. Deras räddning blev artisten Thomas Stenström och hans punkrelaterade terapi.

– Alla var sura på varandra, som man ska bli när man skriver ett album. Då kom Thomas över, vi hade lite terapi och kom över till andra sidan, berättar Olof Wärend Rylander.

– Thomas sa "okej, nu skriver vi punk, då får man utlopp för alla känslor". Då skrev vi "Vi har bara varandra", men i "full on" punktappning, och det löste faktiskt många kreativa problem. Det här gör vi även nu ibland när vi bråkar, säger Michael Dahnberg.

"Spelar bättre låtar"

Deras musik handlar mycket om hur det är att vara ung och de problem man brottas med i den åldern. Ett annat tema är tillfrisknande.

– Jag har historiskt sett inte alltid mått så bra, men sedan slutet av sommaren har jag mått väldigt mycket bättre och många av låttexterna handlar om det. Det har funnits som en grund i det mesta jag skriver, säger Michael Dahnberg.

Nu väntar en vårturné för Mares och under sommaren blir det festivalspelningar på bland annat Lollapalooza och Brännbollsyran.

– Vårturnén som vi kommer att göra nu har vi pratat väldigt länge om att vi vill göra. Vi spelar bättre låtar nu, och vi spelar låtarna bättre. Det är mer ljus på scenen och mer planerat, säger Michael Dahnberg.