Martin Garrix till Sverige i sommar

Martin Garrix kommer till Sverige för en spelning på festivalen Sensommar i Sundsvall nästa år. Det blir den nederländske

dj-stjärnans enda spelning i landet under 2019.

"Wow" När vi startade festivalen 2015 hade vi nog bara kunnat drömma om det här, men den 5-6 juli 2019 blir det verklighet", skriver festivalchefen Dino Vulic i ett pressmeddelande.

Martin Garrix fick sitt genombrott 2013 och är känd för låtar som "Animals" och "In the name of love", med Bebe Rexha. Festivalen Sensommar i Sundsvall hålls nästa år för femte gången. Förra året hade den 14 000 besökare,