Metoogranskningar bland årets Pulitzervinnare

Allt från hiphop till metoo-rörelsen fanns representerade när det prestigefyllda amerikanska Pulitzerpriset delades ut under måndagen.

Inte helt oväntat kammade New York Times och The New Yorker hem årets Pulitzerpris i public service-kategorin för respektive rapportering av Harvey Weinstein-avslöjandet - som resulterade i metoo-rörelsen.

The New York Times och Washington Post prisades i den internationella kategorin för granskningar av Rysslands inblandning i det amerikanska presidentvalet 2016, medan den nationella kategorin gick till tidningen The Cincinnati Enquirer för dess porträttering av stadens heroinepidemi.

I musikkategorin kammade hiphopartisten Kendrick Lamar hem priset med plattan "Damn" och i den skönlitterära kategorin utsågs Andrew Sean Greer med novellen "Less" till vinnare.

Årets pris i kategorin grävande journalistik gick till Washington Post för ett avslöjande kring senatsvalet i Alabama, där en kandidat anklagades för sexuella trakasserier.