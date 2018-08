Michael Jacksons postuma låtsläpp granskas

Det är inte Michael Jackson som sjunger på tre av sina postuma låtsläpp - utan en imitatör, rapporterade flera amerikanska sajter på torsdagen. Men nu nekar skivbolaget Sony till uppgifterna.

Redan när låtarna släpptes 2010 på samlingsalbumet "Michael" påstod den avlidne ikonens familj att det inte var Michael Jackson som sjöng på spåren "Breaking news", "Keep your head up" och "Monster".

Ett fan höll med familjen och stämde albumets producenter i en grupptalan 2014.

I veckan rapporterades att skivbolaget Sony erkänt i domstol att det är Michael Jackson-imitatören Jason Malachi som sjunger på de tre låtarna. Men på fredagen nekade skivbolaget till erkännandet.

"Ingen har medgett att Michael Jackson inte sjöng på låtarna. Tisdagens förhör handlade om huruvida yttrandefriheten skyddar Sony Music och dödsboet, inget beslut har tagits angående vems röst det är på inspelningarna", säger Zia Modabber, som representerar både Sony Music och Jacksons dödsbo i frågan, till Variety.