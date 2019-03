Michelle Obamas bok en storsäljare

Michelle Obamas självbiografi "Min historia" har sålts i över tio miljoner exemplar, uppger förlaget Bertelsmann.

"Vi tror att den här självbiografin skulle kunna bli den mest framgångsrika någonsin", skriver Bertelsmanns vd Thomas Rabe enligt BBC.

"Min historia" (originaltitel "Becoming") släpptes i november förra året och skapade stora rubriker i USA. Förutom Obamas uppväxthistoria får läsarna bland annat även ta del av livet i Vita huset, de insikter hon fick när paret Obama gick i terapi samt hennes känslor gentemot nuvarande presidenten Donald Trump.

Den 10 april kommer USA:s före detta första dam till Sverige och Globen som en del av bokturnén "Becoming: An intimate conversation with Michelle Obama". Hon kommer att intervjuas av den amerikanska komikern Phoebe Robinson.