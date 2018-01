Migos släpper snart nytt

Migos nya album har fått ett släppdatum - den 26 januari kommer "Culture 2", skriver Pitchfork.

Skivan är den amerikanska hiphoptrions tredje album och uppföljare till "Culture 1" som kom i fjol och bland annat innehöll hitten "Bad and boujee". Migos, som spelade på Way Out West i somras, debuterade med "Young rich nation" 2015.