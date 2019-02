Mikael Marcimain gör ny thriller

Mikael Marcimain regisserar kommande filmen "Horizon line", som börjar spelas in i februari, skriver SF i ett pressmeddelande.

Filmen är SF:s första långfilm i en satsning som innebär att producera engelskspråkig långfilm med nordiska talanger för en internationell marknad.

Filmen beskrivs som en actionladdad thriller om ett före detta kärlekspar som återses i samband med ett bröllop. Under färden i ett litet plan på väg till en tropisk ö i Indiska oceanen avlider plötsligt deras pilot, och de tvingas själva försöka flyga planet och landa innan bränslet tar slut.

Huvudrollerna spelas av Allison Williams ("Girls", "Get out") och Alexander Dreymon ("The last kingdom"), skriver SF i ett pressmeddelande.

Mikael Marcimain har tidigare gjort hyllade filmer och tv-serier som "Lasermannen", "Upp till kamp" och Guldbaggebelönade "Call girl" och "Gentlemen".