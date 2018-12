Miley Cyrus och Liam Hemsworth har gift sig

Miley Cyrus, 26, har gift sig med skådespelaren Liam Hemsworth, 28, det bekräftar nu sångerskan på Instagram. Rykten har florerat under flera dagar, då flera vänner till paret har lagt upp bilder i sociala medier där det ser ut som att de är klädda i bröllopskläder. Cyrus har inte kommenterat ryktena förrän nu, då hon lagt ut två bilder med texten "10 år senare...".

Paret träffades när de spelade in filmen "The last song" 2010. De förlovade sig första gången 2012, men gjorde slut året därpå. Miley Cyrus bekräftade tre år senare i en intervju med Ellen DeGeneres att de återigen var förlovade.

Nyligen brann parets hem i Malibu i Kalifornien ned i en av de stora skogsbränderna. Cyrus hyllade sin partner efter en hjältemodig insats för att rädda deras husdjur undan elden.

– Han var helt otrolig och fick in alla djuren i bilen. Han lurade in grisarna i burar genom att spruta på dem med en vattenslang och jaga dem. Det var ett genidrag, sade hon till Howard Stern.

Bröllopet ska ha ägt rum kvällen före julafton.