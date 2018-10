Miriam Bryant och Neiked släpper nytt

Artisten Miriam Bryant och producenten Victor Rådströms kollektiv Neiked gör återigen gemensam sak med singeln "How did I find you" som släpps i dag.

"How did I find you" återfinns även, tillsammans med tidigare släppta "Old school love" och "Been a long time", på Neikeds kommande debutalbum "Best of hard drive".

"Jag och Neiked skrev låten tillsammans med en vän för nästan fyra år sedan och sedan dess har den varit min absoluta favorit. Det känns väldigt speciellt att den äntligen släpps och jag hoppas att alla kommer att gilla den lika mycket som jag gör", säger Miriam Bryant i ett pressmeddelande.

Rådström och Bryant har jobbat tillsammans tidigare, bland annat på låten "Rocket" som släpptes i fjol.