Moderna beats tävlar med dansbaneprat i Malmö

Frågan är om det blir sjunde gången gillt i Melodifestivalen för Andreas Johnson, som nått andra och tredje plats som bäst. Han är först ut med låten "Army of us", som han själv jämför med sin 20 år gamla världshit "Glorious". Något som inte är helt långsökt, förutom att den låter aningen mer 2019 än 1999.

Malou Prytz bygger "I do me" på att räkna från ett till sex upprepade gånger. Det är ett koncept som många artister tagit till när de inte haft andra erfarenheter att sjunga om. Malou är en av årets yngsta förmågor och fyller inte 16 förrän finalveckan. Låten handlar om att gå vidare från ett ex trots lögner och svek och kan få svårt att hävda sig i konkurrensen från mer mogna artister.

Plocka skvallerpoäng

Oscar Enestad, känd som en av medlemmarna i FO & O, debuterar solo i festivalen. â??My parents donâ??t like it, but I donâ??t care itâ??s exciting" lyder en textrad och alla som vet att 21-årige Oscar är tillsammans med 29 år äldre Cecilia kan lätt räkna ut vem det handlar om. â??I love it" kan säkert plocka poäng på skvallerfaktorn och att refrängen låter som en inverterad mollversion av Icona Pops storhit med samma namn.

Jan Malmsjö är årets Björn Ranelid eller Hasse Kvinnaböske Andersson. Han inleder med att pratsjunga första versen för att sedan brista ut i en schlagerdänga som tycks höra hemma på valfri dansbana. Den får pluspoäng för att den innehåller denna deltävlings första tonartshöjning, men det återstår att se om Malmsjö främst tilltalar de allra äldsta eller de yngsta.

Autotune som snyggfilter

Vlad Reiser är Melodifestivalens â??känd från internet"-artist och tävlar med en låt som kan bli årets â??Shuffla", med autotune som ligger som ett snyggfilter över loopade dancehallbeats. â??Nakna i regnet" har textrader som â??Spelar ingen roll vad de säger när vi ligger bak i min Bentley" parat med en rytmisk slinga som fastnar som tuggummi. Om hans 400 000 Youtube-prenumeranter trycker hjärta i appen kan Reiser bli farlig.

Deltävlingens enda duett är â??Idol"-deltagarna Hanna Ferm och Liamoo, alias Liam Cacatian Thomassen. Trots envisa romansrykten förnekar de att de är ett par, vilket textraden â??Rumors about you and me, talking about our chemistry" är en blinkning till. Att tävla med något som sticker ut från resten av uptempolåtarna kan vara ett lyckokast, som Wiktoria visade förra veckan då hon gick direkt till final.

Margaret är en superstjärna hemma i Polen och hamnade på sjunde plats i fjolårets Melodifestival. "Tempo" påminner med sina latinamerikanska beats om många av låtarna som ligger på Billboard - och Shakiras "Waka waka". Texten tycks spela mindre roll, låtskrivarna satsar i stället på att få orden att linjera snyggt med rytmen i rader som â??Feeling my groove, boy you go boom boom boom".