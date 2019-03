Molly Hammar uppträder i brittisk tv

Sångerskan Molly Hammar gör brittisk tv-debut i rapparen Big Narsties eget program i Channel 4.

Molly Hammars senaste singel "No place like me" är ett samarbete med den brittiska rapparen och de båda kommer att göra ett gemensamt liveframträdande i programmet "The Big Narstie show" nu på fredag.

"När jag hörde Molly första gången tänkte jag 'rah, det här är sjukt'. Hon har en grym röst och "No place like me" är en höjdare så det var ett enkelt beslut att hoppa på", säger Big Narstie, eller Tyrone Lindo som han egentligen heter, i ett pressmeddelande.

Programmet gästas även av bland andra skådespelerskan Zawe Ashton, komikern Sue Perkins och hip hop-artisten Ms Banks.

Molly Hammar slog igenom i TV4:s "Idol" 2011, där hon kom på fjärde plats. 2018 släppte hon den frispråkiga ep:n "Sex" och hennes senaste singel "No place like me" kom ut i förra veckan.