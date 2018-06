Musikjournalisten Jerry Hopkins är död

Författaren och journalisten Jerry Hopkins har avlidit, bekräftar hans familj för Bangkok Post.

Amerikanen är främst känd för att skrivit de första biografierna om Elvis Presley och Jim Morrison. Bästsäljarna "Elvis: A biography" utkom 1971 och "No one here gets out alive" om The Doors frontman släpptes 1980 - och gav Hopkins ett internationellt genombrott.

Musikjournalisten har även skrivit biografier om legendarer som Jimi Hendrix, David Bowie och Yoko Ono.

Jerry Hopkins arbetade även med tv och skrev bland annat för tidningen Rolling Stone som Los Angeles-korrespondent under sent 1960-tal. På senare år var han bosatt i Thailand och producerade främst resejournalistik.

Jerry Hopkins blev 82 år gammal.