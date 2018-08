Mwuana: "Det är som en surrealistisk dröm"

Från svensk pops okrönta drottning Veronica Maggio till indierockbandet Franz Ferdinand. Årets upplaga av Stockholmsfestivalen Popaganda bjuder på en drös samtida artister.

Debuterar i Popaganda-sammanhang gör rapparen Robin Nyström, mer känd som Mwuana.

Mwuana slog igenom 2015. Med tre hyllade ep:s i ryggen var förväntningarna höga när debutplattan "Triller" släpptes förra året.

– Det är en presentation av vem jag är musikaliskt och handlar om min vardag och mitt liv. Det finns en kärlekshistoria där, en hommage. Det är skivan jag vågade med. Allt jag släppt tidigare känns ganska irrelevant.

Men vägen från att som 14-åring börja rappa tillsammans med barndomskompisen Michel Dida till årets P3 Guld-vinst har varit lång. Över ett decennium av tragglande krävdes innan det lossade.

– Jag slutade aldrig sträva efter målet. Men för att komma ut som artist handlar det mycket om att uppträda och det var aldrig min första prio. Min var att utvecklas i att göra musik, säger Mwuana och fortsätter:

– Jag var mycket i studion och hade inget behov av att visa det för någon. Men så kände jag att det var dags där runt 2014. Det var ett sätt att bryta sig ur. Att bli vuxen.

Siktar brett

Genombrottet kom inte över en natt utan växte fram organiskt. Från första stora spelningen på festivalen Skankaloss i Gagnef 2015 till årets maffiga Dramatenproduktion.

– Under varje år har det varit en handfull saker som jag försökt ha som delmål i karriären. Som i år med Dramaten och det stora Way Out West-giget.

TT: Hur känns det att stå på en stor scen och interagera med publiken?

– Det är som en surrealistisk dröm. Det är sjukt när så många människor viger sin fokus och tid åt att titta på dig. I början kommer man knappt ihåg vad som hänt. Man rider mest på adrenalin, men efter 50 spelningar har du fått en distans till det. Det uppskattar jag i dag. Det är häftigt när man vågar ta tempen på nuet.

Mwuana skriver inte bara musik, han designar och målar också. Textraden "Fuck rap, jag är konstnär" på låten "Menar vad jag säger" ringar in hans inställning till artisteriet.

– Självklart finns det en rappare i mig, men jag sätter mig inte rapfacket fastän jag bemästrar det hantverket. Jag är sugen på att visa mitt målande och designande för världen och hoppas få till en konstutställning nästa år.

Studioaktuell

Giget på Popaganda blir sommarens sista för Mwuana som utlovar en avskalad och autentisk konsert, med inslag från Dramatenföreställningen.

Efter sommaren bär det av in i studion. Vilken riktning nästa platta kommer att ta vet Mwuana inte än. Inte ens om låtarna blir på svenska, men så länge texterna är autentiska är det sak samma menar rapparen:

– Jag är jävligt taggad. Men nästa skiva kommer nog enbart handla om mig själv och inte uttrycka någon hommage till något annat.

TT: Vem är du i dag jämfört med 2015?

– Det känns som det är 30 år mellan mig och den killen. Det har gått så jävla fort. Man växer väldigt mycket av att uppträda och deala med en massa sociala situationer. Jag har mognat och blivit lugnare, säger Mwuana och tillägger:

– Sedan är mycket detsamma, man är fortfarande nervös och jagar utmaningar. Så länge jag känner så kommer jag att fortsätta.