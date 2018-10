Mytomspunnen Sinatralåt ser dagens ljus

En tidigare outgiven och ofullständig låt inspelad av Frank Sinatra 1958 kommer att släppas på en 60-årsjubileumsskiva, skriver Variety. I en video som laddats upp på Youtube hörs hur sångaren gör en omtagning innan han börjar sjunga "Lush life", som låten heter. Den har dock ingen koppling till Zara Larsson-hitten med samma namn.

Sinatras inspelning av "Lush life" har varit omtalad genom musikhistorien och väckt fascination, som mästares ofullbordade verk ofta gör. Låten skulle ha varit med på skivan "...Sings for only the lonely" 1958. På inspelningen hörs Sinatra säga till orkestern att vänta lite. Dirigenten Felix Slatkin föreslår att Sinatra ska lägga låten åt sidan en stund.

– Snarare lägga den åt sidan ett år, svarar Sinatra.

Varför de aldrig återkom till den är oklart. "Lush life" skrevs av Billy Strayhorn, som även skrivit klassiker som "Take the A train", och även om Sinatra inte avslutade låten finns den att lyssna på med artister som Ella Fitzgerald och Nat King Cole.