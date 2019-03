Nerver och finslipade nummer inför finalen

Teknikstrulet lyste med sin frånvaro och både sång och dans satt som en smäck. Sex veckor är snart till ända och det var ett gäng rutinerade artister som efter en veckas tuffa repetitioner mötte publiken under det offentliga genrepet i Friends arena i Solna.

Jon Henrik Fjällgren skruvade upp elden ännu ett snäpp längs med scenkanten under bidraget "Norrsken", och favorittippade duon Hanna Ferm och Liamoo vajade - utan större missöden - vidare i takt med sina stora plastsjok på scenen.

– Av alla gånger vi har kört så känns det här som den bästa gången, säger Liamoo till TT. Hanna Ferm fyller i:

– Man känner att arenan är fylld, det är svårt att beskriva den känslan men den fylls upp av publikens energi och glädje för att de är så positiva.

Fokus på sången

Annars är årets final en ganska avskalad historia. Visst bjuds det på både pyroteknik, ösregn och eldslingor, men flera bidrag framförs med fokus på sången. Mohombi dansar vidare med sin enkelt tecknade tjej till bidraget "Hello" och John Lundvik, just nu storfavorit enligt spelbolagen, har också valt att satsa på det enkla. Bidraget "Too late for love" hade under fredagskvällen inte genomgått några större förändringar.

– Nej, inte numret, men en del justeringar av kamerorna. En del åkningar är nya och tjejerna har mer paljetter, säger John Lundvik.

Divor i final

Det scensnubbel och kameratrubbel som discodrottningen Lina Hedlund dragits med tidigare under veckan var däremot som bortblåst under genrepet och 16-åriga Malou Prytz satte återigen både sång och dans i sin konditionskrävande koreografi till låten "I do me". Arvingarna lyckades, 26 år efter vinsten med "Eloise", dessutom återigen få med sig publikens jubel under genrepet när de sist ut framförde sin "I do".

Programledarna Sarah Dawn Finer, Kodjo Akolor, Marika Carlsson och Eric Saade, som återigen är alla fyra på plats, höll däremot en relativt nedtonad profil jämfört med tidigare - men den som saknat den komiska Eurovisionprofilen Lynda Woodruff kommer att få sitt lystmäte tillgodosett under finalkvällen.

Mellanakterna sticker däremot ut desto mer. Det blir celebert besök, bland annat av tidigare Eurovision-vinnaren Dana International från Israel, som tillsammans med Charlotte Perrelli uppträder med den nyskrivna låten "Diva to diva". Ett möte som Christer Björkman är lycklig över.

– Ja, vad härligt, underbart! säger festivalgeneralen.

Tuff konkurrens

Nerverna ligger i luften inför lördagens final, inte minst för de fyra som lyckades knipa de sista finalplatserna förra veckan - Anna Bergendahl, Nano, Lisa Ajax, och Arvingarna.

På lördagskvällen är det upp till bevis på Friends arena. Anna Bergendahl, som står på finalscenen för andra gången i sitt liv, har även tidigare sagt att finalen blir tuff. Genrepet var inte så lätt, det heller.

– Jag har nästan en minneslucka, men det kändes bra, säger hon till TT och fortsätter:

– Jag hade handen på hjärtat precis innan jag började, och jag kunde känna hjärtat.