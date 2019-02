Netflix gör ny version av skräckserie

Netflix förnyar serien "The haunting of Hill House" för en andra säsong, men med en ny historia och nya rollfigurer, skriver The Wrap. Serien bygger på Shirley Jacksons roman från 1959 med samma namn och handlar om familjen Crain. De flyttar 1992 in i Hill House, som ska renoveras, men upptäcker snart att det pågår spöklik aktivitet. När en tragedi inträffar flyr familjen därifrån. En stor del av serien utspelar sig tjugo år framåt i tiden och i tillbakablickar nystas historien upp.

"The haunting of Hill House" har fått positiv kritik och självaste Stephen King twittrade om den.

"Jag har egentligen inte mycket till övers för den här sortens omdanande, men det här är väldigt bra. Nästan genialt. Jag tror Shirley Jackson hade varit nöjd, men det kan man inte veta", skrev skräckmästaren.

Serien byter i och med den nya säsongen namn till "The haunting" och kommer i stället att baseras på Henry James roman "När skruven dras åt" från 1898.