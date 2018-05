Nick Mason till Sverige i höst

Pink Floyds trummis Nick Mason kommer till Sverige för en spelning nästa år. Den 2 september ställer han sig på Cirkus scen i Stockholm för att hylla bandets tidiga karriär, meddelar arrangören Live Nation.

Nick Mason är den enda i det brittiska bandet som har varit med sen starten, och spelningen är del av hans turné "Saucerful of secrets" där han tillsammans med andra musiker tolkar Pink Floyd-albumen "The piper at the gates of dawn" (1967) och "A saucerful of secrets" (1968).