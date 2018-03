Nittiotalsfilmen "Tjejligan" blir komediserie

Strömningsjätten Amazon Studios planerar att göra en komediserie av den klassiska basebollfilmen "Tjejligan" från 1992, skriver Hollywoodreporter.

Serien kommer enligt Amazon Studios att vara en modern variant av filmen med nya karaktärer. Berättelsen börjar 1943, och fortsätter därefter följa de kvinnliga idrottarnas kamp med allt från skador till klubbäventyr.

"Tjejligan", eller "A league of their own" som den heter på engelska, bygger på ett skifte i amerikansk baseboll. Under andra världskriget stängdes basebolligorna ner eftersom männen var ute i krig, och en liga för kvinnor infördes.

Handlingen kretsar kring två systrar, spelade av Geena Davis och Lori Petty. Den stjärnspäckade filmen har även välkända namn som Tom Hanks, Madonna och Rosie O'Donnell i rollerna.