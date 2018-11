Nu avslöjas Melodifestivalens artister

I dag avslöjar SVT 2019 års deltagare i Melodifestivalen och det lär bli tuff konkurrens. Enligt Aftonbladet gör tre tidigare vinnare comeback - Anna Bergendahl, Martin Stenmarck och Arvingarna.

Anna Bergendahl tog hem Melodifestivalen 2010 med låten "This is my life". I Eurovision Song Contest slutade hon på en elfteplats i semifinalen, vilket resulterade i att Sverige för första gången inte kvalade in till den stora finalen. Martin Stenmarck vann Melodifestivalen 2005 med "Las Vegas" och Arvingarna vann med klassikern "Eloise" 1993.

Aftonbladet skriver även att fler veteraner är klara för tävlingen. Äldst är 86-årige Jan Malmsjö, som hamnade på en andraplats i Melodifestivalen 1969 med låten "Hej clown". Jon Henrik Fjällgren har både en andra- och tredjeplats i musiktävlingen på sin meritlista och väntas delta i Melodifestivalen även i år.

Ann-Louise Hanson har tidigare medverkat i festivalen 13 gånger - och nu blir det en till, enligt Aftonbladet. Även Margaret, Dolly Style och Nano står med på tidningens lista över artister som uppges vara klara för musiktävlingen.

Melodifestivalen 2019 led av artisterna Eric Saade och Sarah Dawn Finer samt komikerna Marika Carlsson och Kodjo Akolor. Den första deltävlingen hålls i Göteborg den 2 februari.