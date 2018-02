Nu kan jakten efter kolosser återupptas

Det kultförklarade äventyrsspelet "Shadow of the colossus" är ett typexempel på ett spel som mår bra av en remaster, en nyversion, eller en uppgradering, menar spelutvecklaren Erik vid Fast Travel Games.

– Jag personligen är ett stort fan av remasters om de görs bra. För det första är det för nostalgiker att få uppleva något igen, medan det för andra öppnar ögonen för något som de kanske inte hade uppskattat om de spelade originalversionen.

Spelet släpptes precis i brytpunkten mellan Playstation 2 och PS3 och hade tjänat på den uppgraderade grafiken som kom med den nya konsolen. Trots det är det fortfarande ett väldigt bra spel, anser Odeldahl.

Än i dag kommer "Shadow of the colossus" att uppfattas som ett annorlunda spel, tror Odeldahl. De flesta spel som utspelar sig i en öppen värld är gjorda för att något nytt ska hända bakom varje hörn. Med "Shadow of the colossus" är man snarare ensam i ett öde landskap.

– Jag tror att det är därför som man pratar om det fortfarande, säger han.

"Som en snapchat"

Medan uppföljare till populära spel oftast styrs av ekonomiska intressen, kan remastrade versioner ha ett helt eget värde, anser Odeldahl. För en spelutvecklare kan det nämligen vara ett sätt att få göra allt det man inte hade teknologin till eller inte hann med första gången.

Många kan ha gjort sig av med sina gamla konsoler och vissa spel kanske inte passar att föra över till nya plattformar. Då blir nyutgåvorna ett sätt att baevara historien för en stund, anser Erik Odeldahl.

– Om jag ska vara helt ärlig är det många spel som inte håller konstnärlig verkshöjd, men vi har definitivt ett problem att det inte finns någonstans där spel bevaras. Spelteknologi är som en snapchat i tiden, sen är det borta.

Att göra nyversioner av spel är ett sätt att få en ny publik till ett spel som har varit väldigt folkkärt, anser Johanna Nylander vid branschorganisationen Dataspelsbranschen. Det går i cykler och det kommer nya generationer som upptäcker både nya och gamla spel.

– Det går nog inte att säga någon särskild formel för vilka spel som passar för en remaster. Det handlar helt enkelt om utbud och efterfrågan, säger hon.

Likt film

Både Odeldahl och Nylander tror att vi kommer att se fler nyversioner av gamla klassiska spel framöver och det finns en tydlig liknelse med filmindustrin, anser de.

– I 40 år har vi hållit på att köpa spel och spelkonsoler. Det är lite som med filmer, man gör inte uppföljare utan man gör istället om en gammal film från 1980-talet. Av någon anledning är originalet sägenomspunnet och folk vill se det. Men de vill se en modern version av det, säger Erik Odeldahl.

– Vi ser många filmskapare som gör nyversioner på filmer för att nå en ny publik och framförallt för att kunna använda den senaste tekniken. Spel är ju likt film på det sättet, säger Johanna Nylander.

Lever bättre i minnet

"Shadow of the colossus" är ett tidlöst spel i och med att det är själva känslan i spelupplevelsen som lockar, anser Odeldahl. Det finns dock en rad spel som inte mår bra av att göras om eller släppas på nytt. Tv-spelet Goldeneye 007 som släpptes 1997 på Nintendo 64 är ett sådant exempel.

– Det tror jag vore katastrofalt. Då satt man tillsammans i soffan och spelade, vilket är extremt annorlunda från hur man spelar den typen av spel i dag. Då får man liksom göra om hela spelet och det är nödvändigtvis inte det folk vill ha ändå, säger Erik Odeldahl och tillägger:

– Många gamla spel mår bra av att inte spelas igen, för de lever bättre i minnet. Speldesign utvecklas hela tiden och det var inte bättre förr.