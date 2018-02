Ny biografi om hiphop-pionjär

Den amerikanske rapparen Gucci Manes liv blir till film enligt Hollywood reporter.

Gucci Mane, vars riktiga namn är Radric Davis, har levt ett turbulent liv sedan debuten 2005. Rapparen anses vara en pionjär inom hiphopgenren trap - och har sedan debuten släppt 12 album.

Våren 2016 släpptes artisten ur fängelse efter att avtjänat ett två-årigt straff för vapenbrott och misshandel. Under sin tid i fängelset började rapparen skriva på sina memoarer: "The Autobiography of Gucci Mane" som nu filmatiseras av Paramount Pictures och Imagine Entertainment.