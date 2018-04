Ny musik från The Tallest Man On Earth

Singer-songwritern The Tallest Man On Earth släpper nytt uppger ett pressmeddelande.

Låten heter "Somewhere in the mountains, somewhere in New York" och ges ut tillsammans med en musikvideo.

Släppet är det andra i raden från artistens femspåriga musikprojekt "When the bird sees the solid ground" - som ges ut en låt i taget under våren och försommaren.

The Tallest Man On Earth har även en turné på gång. I höst gör han två konserter hemma i Sverige - den 6 oktober spelar han på Berwaldhallen i Stockholm och den 7 oktober på Draken i Göteborg.