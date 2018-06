Ny studie: Män dominerar filmkritiken

En filmkritiker är oftast man och vit, det visar en ny studie från amerikanska University of Southern California rapporterar Sveriges radio.

Studien har undersökt strax under 20 000 filmrecensioner på engelska som kritiserar de 100 filmer som drog in mest klirr i kassan under förra året - varav 77,8 procent av recensionerna skrevs av en man. Det trots att kvinnor hade huvudrollen i 36 av de 100 succéfilmerna vars recensioner synades.

Enligt studien påverkas filmindustrins mångfald av att män dominerar filmkritiken. Forskarna menar att den stora mängden manliga filmkritiker bidrar till en fortsatt partisk skildring i allt från kön till etnisk härkomst.

Studien har fokuserat på recensioner från hemsidan Rotten tomatoes som samlar en stor majoritet av amerikanska recensioner.