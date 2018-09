Nya singlar från Childish Gambino

Videon till Childish Gambinos senaste singel "This is America" slog ned som en bomb i våras och har hisnande 392 miljoner visningar på Youtube. Nu återstår att se om det går lika bra för den amerikanske artistens två nya singlar.

Under en spelning i New York på fredagen framförde han nytt material i form av låtarna "Algorhythm" och "All night", skriver NME. Gambino uppmanade även publiken att dela låtarna på sociala medier.

Gambino, som egentligen heter Donald Glover och även är skådespelare, har tidigare sagt att han ska pensionera sitt alter ego och att hans pågående turné är den sista. Först väntas dock ett nytt album, men det är inte känt när det släpps.

Gambinos debutalbum "Camp" kom 2011.