Oscarsbelönad låtskrivare död

Den amerikanske låtskrivaren Norman Gimbel är död. Han avled tidigare i december, 91 år gammal, berättar hans son för The Hollywood Reporter.

Gimbel skrev bland annat Roberta Flacks världshit "Killing me softly" tillsammans med Charles Fox. Låten fick en Grammy i kategorin årets låt 1973, och 20 år senare blev den återigen en stor hit tack vare hiphop-gruppen The Fugees cover.

Han låg också bakom den engelska texten till "The girl from Ipanema", vilket gjorde den brasilianska bossa nova-låten till en av de mest spelade jazzlåtarna någonsin. Även den fick en Grammy.

Gimbel skrev även signaturmelodin till den numera kultförklarade tv-serien "Gänget och jag", och 1980 vann han en Oscar för låten "It goes like it goes" från filmen "Norma Rae". 1984 valdes han in i låtskrivarnas Hall of Fame.

"Norman var en oerhörd talang, briljant på alla vis, och han navigerade framgångsrikt mellan populärmusikens samtliga genrer", skriver kollegan Robert Folk på Facebook.