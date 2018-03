Oscarsfilm stoppas i Tunisien

Oscarsnominerade "Call me by your name" skulle ha haft biopremiär i Tunisiens huvudstad Tunis i onsdags men stoppades. Enligt filmens distributör Lassaad Goubantini är beslutet, som motiveras av filmens tema, en attack mot friheten. Det romantiska dramat skildrar Elio och Olivers kärlekshistoria under en sommar i norra Italien.

– Vi ansökte om ett godkännande från kulturdepartementet. Vi föreslog till och med en visning innan den gick upp på bio för att ta reda på om vi kunde gå vidare eller inte, men vi fick inte tillåtelse, säger Goubantini.

Trots att synen på homosexualitet i Tunisien har mjukats upp är det fortfarande olagligt och kan resultera i långa fängelsestraff.

"Call me by your name" är nominerad till fyra Oscars på galan på söndag. Filmen kan vinna i kategorierna bästa film, bästa manliga huvudroll, bästa manus efter förlaga och bästa originallåt.