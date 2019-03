Ost blir godare av yster hiphop

Ost som ystas i takt med musik blir godare, enligt schweiziska forskare. Och allra godast blir den av hiphop, snarare än av klassiska kompositioner eller rockballader.

I studien lagrades nio runda Emmentalerostar, som vägde tio kilo stycket, i separata trälådor där olika typer av musik spelades om och om. Det användes dock inte regelrätta högtalare, utan musikens rytmer och frekvens överfördes via särskilda sändare för att slå an en ny ton i osten.

Vid ostarna spelades bland annat hiphopgruppen A tribe called quests låt "We got it from here", Mozarts "Trollflöjten", Led Zeppelins rockklassiker "Stairway to heaven", samt en techno- och en ambientlåt. Tre ostar utsattes för ljudvågor i olika frekvenser och en fick stå och lagras som vanligt.

En särskilt kulinarisk jury genomförde sedan blindtester och noterade stora skillnader i smak och lukt.

"Hiphopexemplaret toppade listan av alla ostar som utsatts för musik när det gäller fruktighet. . . Det var den starkaste av dem när det gäller lukt och smak", skriver forskarna vid Bern University of Arts i sin rapport.