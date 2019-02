Otto Knows släpper nytt

Den svenska dj-stjärnan och musikproducenten Otto Knows släpper en ny singel efter en tids tystnad. Den nya låten "One in a million" innebär enligt skivbolaget Universal en ny musikalisk riktning för Knows och soundet beskrivs som innovativt popigt med sång från Amanda Cygnaeus.

Otto Knows är känd för låtar som "Million Voices", "Dying for you" och Avicii-samarbetet "Back where I belong" från 2016.

"One in a million" släpps på Spotify den 15 februari.