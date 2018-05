Outkasts André 3000 släpper jazz

Artisten André 3000, känd från den amerikanska hiphopduon Outkast, är aktuell med två nya singlar, rapporterar Pitchfork.

Låtarna hyllar artistens avlidna föräldrar och gavs passande nog ut i söndags, då mors dag firades i USA. Den ena har titeln â??Me&my (to bury your parents)" och skrevs innan André 3000 förlorade båda sina föräldrar, men spelades in först 2015.

Den andra singeln, â??Look ma no hands", är ett sjutton minuter långt instrumentellt jazzstycke som André 3000 spelade in förra året tillsammans med den brittiska musikproducenten och artisten James Blake.