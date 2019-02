Peter Stormare dyker upp i "Call of duty"

Skådespelaren Peter Stormare dyker upp i tillägget "Operation grand heist" till "Call of duty: Black ops 4".

I en trailer för tillägget, som redan finns tillgängligt för Playstation 4, syns Stormare som karaktären The Replacer. Det är inte första gången som Stormare spelar The Replacer i spelet och i trailern förklarar han vad han har hållit på med sedan sist. Tydligen har vi The Replacer att tacka för bland annat brexit, att Oscarsgalan står utan värd och att den amerikanska statsapparaten delvis stängdes.

Förutom The Replacer innehåller "Operation grand heist" även nya kartor, spelarlägen och vapen.