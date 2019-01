Populär domare i Lego-kostym

Ruth Bader Ginsburg, domare i USA:s högsta domstol, dyker snart upp i en tredje film på mindre än ett år. 85-åriga Ginsburg ska, på sätt och vis, vara med i "The Lego Movie 2", som har premiär i februari, skriver amerikanska medier.

– Vi tänkte "vem är den sista person som du skulle tro dyka upp i en Lego-film? Ruth Bader Ginsburg!", säger regissören Mike Mitchell till USA Today.

Nu är det inte domaren själv som dyker upp, utan en liten Legofigur modellerad på henne. Ginsburg själv har gett sitt samtycke till att vara med som en karaktär. Filmen är uppföljare till den mycket framgångsrika första "Lego-filmen", som spelade in nära en halv miljard dollar (4 500 miljoner kronor).

Ruth Bader Ginsburg, en av de liberalt inriktade domarna i USA:s mäktiga högsta domstol, genomgick före jul en operation efter att två elakartade cancerknölar hittats på hennes vänstra lunga.

Hon är föremål för en uppmärksammad dokumentär, "RBG", som är en av 15 dokumentärer som har chans att bli nominerad till en Oscar på tisdag.

Hon är även huvudperson i filmen "En kvinna bland män" ("On the basis of sex"), där Felicity Jones spelar en ung Ginsburg. Den filmen har svensk premiär i mars.