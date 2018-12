Premiär för dokumentär om PJ Harvey

En ny dokumentärfilm om den brittiska kompositören, musikern och sångerskan PJ Harvey får premiär på Berlins filmfestival i februari 2019. Filmen " A dog called money" är regisserad av fotografen och filmmakaren Seamus Murphy som har följt PJ Harvey under tillkomsten av hennes senaste album "The hope six demolition project" som släpptes 2016.

Förutom material från skivinspelningen som ägde rum i London innehåller också filmen material från Seamus Murphys och PJ Harveys resor genom Afghanistan, Kosovo och USA, resor som tidigare har resulterat i boken "The hollow hand", en bok som samlade Murphys bilder och Harveys dikter från dessa resor.