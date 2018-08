Prince-musik släpps digitalt

Över 300 låtar som Prince gjorde under senare delen av sin karriär är nu tillgängliga för digital nedladdning och på strömningstjänster som Spotify.

De härstammar från över 20 album, från "The Gold Experience" (1995) till 2010 års "20Ten". Höjdpunkterna, 37 låtar, samlas också i "Prince Anthology 1995-2010".

Släppet ingår i en större uppgörelse mellan stjärnans efterlevande och Sony Music Entertainment, som omfattar de digitala rättigheterna till 35 album. Även osläppt material, liveinspelningar och andra rariteter, finns med i avtalet.

Under de senare åren gav Prince ut mer musik, men hade färre jättehits. Och en av de mest eftertraktade låtarna, "The Most Beautiful Girl in the World", undanhålls ännu strömningslyssnarna, på grund av "pågående rättsprocesser", rapporterar Variety.

Prince dog vid 57 års ålder 2016.