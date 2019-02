Publikens otippade favoriter i Melodifestivalen

Den första delfinalen i Melodifestivalen närmar sig och spänningen stiger. Efter det första genrepet visade Melodifestivalklubbens undersökning att Mohombis popiga kärlekslåt "Hello" och Wiktorias ballad "Not with me" var favoriter bland publiken.

– Jag vill till final, det är målet. om det händer via andra chansen eller direkt, det spelar ingen roll. Jag vill bara gå vidare och uppträda med min låt igen, säger Wiktoria efter det första genrepet.

Det kan bli tredje gången gillt för Wiktoria som sjunger stora delar av låten under ösregn på scenen.

TT: Vad tror du dina chanser är?

– Det är så himla svårt att tro, så länge jag gör ett gott framträdande och att jag är nöjd så finns det ingenting mer jag kan göra.

Två skilda prognoser

Enligt många bettingsidor har stalltipset på finalister legat på Anna Bergendahl och Nano.

– Det känns skitkul, som att jag har medvind och det gör mig ännu säkrare på att det här faktiskt kan gå bra. Men oavsett, det är inte någonting jag fokuserar på för då blir jag lätt stressad, säger Nano.

TT: Vågar du gissa på en placering?

– Ingen aning, det är en tävling där allt kan hända, förhoppningsvis går det bra, men jag kan inte göra så mycket mer än mitt bästa.

Tid för revansch

Anna Bergendahl och Nano har båda kommit långt tidigare men på olika sätt missat slutmålet. Nano fick flest röster av publiken 2017 men genom den internationella juryn petades han ner och kom tvåa efter Robin Bengtsson. Anna Bergendahl lyckades kamma hem hela den svenska Melodifestivalen 2010 men åkte sedan ut i semifinalen till Eurovision Song Contest.

– Det har gått nio år och jag är förhoppningsvis både en bättre låtskrivare och sångerska i dag. Det känns som en pånyttfödelse, säger Anna Bergendahl.

Att hon är favorittippad är inget hon lägger vikt vid.

– Jag läser inte vad som skrivs, kollar inte oddsen. Det är nervöst som det är och det krävs mycket mod att stå här. Jag tycker att alla här förtjänar ett erkännande för det, säger Anna Bergendahl.

Inga stora programändringar

Trots teknikstrul efter fredagens genrep var Christer Björkman väldigt nöjd med allas insats. Bara mindre ändringar kommer att ske inför SVT:s sändning klockan 20.00 i kväll.

– Det är alltid lite som måste ändras. Jag tror vi var lite långa och kanske måste korta i manus lite. Men det kan räcka att dra upp tempot lite bara.